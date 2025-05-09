Kastamonu Üniversitesi Muaythai Takımı, Muaythai Ünilig Üniversiteler Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya’da 3-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Ünilig Üniversiteler Türkiye Şampiyonası’nda Kastamonu Üniversitesi, 6 sporcusuyla mücadele ederek B Division kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Muaythai Takımı, araştırma görevlisi Ahmet Batuhan Akbulut’un antrenörlüğünde katıldığı şampiyonada hem bireysel hem de takım performanslarıyla dikkat çekti. Sporcular, çeşitli kilolarda önemli dereceler kazanarak Kastamonu Üniversitesini başarıyla temsil etti.

Şampiyonada A Division 54 kilogram kategorisinde mücadele eden Hamza Eren Göksu, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. B Division 51 kilogramda Alakber Mammadli de birincilik elde ederek altın madalya kazandı. B Division 71 kilogramda Sedat Altun gümüş madalya alarak Türkiye ikincisi olurken, B Division 67 kilogramda Yusuf Altun bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncülüğü derecesi elde etti. Kazanılan bu başarıyla birlikte Kastamonu Üniversitesi, B Division takım klasmanında Türkiye üçüncülüğüne ulaşarak önemli bir sportif başarıya daha imza attı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Gösterdikleri üstün performansla üniversitemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederiz" dedi.