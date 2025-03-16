Osmaniye’de Kastabala Kuş Cenneti’nde gündüz söndürülen yangın gece yeniden başladı, ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü.

Yangın, Osmaniye Kırmıtlı köyü Kastabala Kuş Cenneti’nde meydana geldi. Doğa güzellikleriyle ünlü Kastabala Kuş Cenneti’nde sazlık alanda akşam üzeri başlayan ve 5 hektarlık alana yayılan örtü yangınında ağaçlar zarar görmüş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülmüştü. Yaşanılan yangından saatler sonra gece geç saatlerde yangın yeniden başladı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü.