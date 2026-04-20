Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü
Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kaş ilçesinde ruhsatsız silahlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak idari para cezası uygulanırken, gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA