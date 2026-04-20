Alanya Kent Konseyi'nin çağrısı ve ev sahipliğinde 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz Bölgesi'nden 15 kent konseyinin katılımıyla 'Akdeniz Kent Konseyleri Birliği' resmen kuruldu.

Alanya'nın öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmada, katılımcı kent konseylerinin ortak akıl ve iş birliği iradesiyle hazırlanan kuruluş beyannamesi imza altına alındı. Beyannamede, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi hedefleri vurgulandı. Kuruluş kapsamında Alanya Kent Konseyi, oy birliğiyle Kurucu Dönem Başkanı seçildi. Böylece Alanya, yerel yönetim, katılımcı demokrasi ve sivil toplum iş birlikleri alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu. Konukçu, yerel yönetimler ile kent konseyleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Alanya Belediyesi'nin bu sürece desteğini sürdüreceğini belirtti.

Toplantıya Alanya'nın yanı sıra Adana, Tarsus, Burdur, Aksu, Kepez, İskenderun, Arsuz, Anamur, Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Bucak, Toroslar ve Mezitli kent konseyleri de katılım sağladı.

Öte yandan, birliğin kurucu yürütme kurulu üyelerinin Burdur, Tarsus, Adana, İskenderun, Anamur, Seyhan, Ceyhan, Çukurova ve Kepez kent konseylerinden oluşmasına karar verildi. Alanya Kent Konseyi başkanlığında yürütülecek süreçte kent konseyleri arasında koordinasyonun artırılması ve sürdürülebilir iş birliği sağlanması hedefleniyor.