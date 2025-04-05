MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 05-06 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan Batı Kurumsal Karting Yarışı ile başlıyorBURSA (İGFA) - Bu yıl yenilenen kurallar ile elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan daha rekabetçi bir formatta koşulacak olan organizasyonda bugün tüm kategorilerde iki eleme yarışı gerçekleştirilecek.

Yarın ise yarı finaller ve saat 12.45'ten itibaren de final yarışları başlayacak. Saat 15.30'daki ödül töreni ile son bulacak organizasyonun final yarışları 13.00-14.00 saatleri arasında HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.