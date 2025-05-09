Kartepe’de park, refüj ve mesire alanlarında gerçekleştirilen ot biçme işlemleriyle, hem çevre estetiği korunuyor hem de vatandaşların daha temiz ve güvenli alanlarda vakit geçirmesi sağlanıyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yeşil alanlarında düzenli olarak yürüttüğü ot biçme çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda yürüyüş yolları, oyun alanları ve sosyal donatı çevreleri de bu kapsamda düzenli olarak temizleniyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğayla iç içe bir yaşam sürdüğümüz Kartepe’mizde, çevre düzenlemesi ve yeşil alan bakımlarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın huzurla vakit geçireceği parklarımızı düzenli olarak temizliyor, bakım ve biçim işlemlerini titizlikle sürdürüyoruz. Hem görsel estetik hem de sağlıklı bir kent ortamı için çalışmalarımız sürecek" dedi.