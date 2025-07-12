Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Uzunçiftlik Mahallesi’ne kazandırdığı parkın çalışmalarında sona geliniyor.

Uzunçiftlik Mahallesi Özkul Sokak’ta yapımı devam eden çocuk oyun parkında kurulum çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Modern ve güvenli oyun gruplarının yer aldığı parkta, çocukların fiziksel gelişimini destekleyecek ekipmanlar özenle yerleştirildi. Park alanında ayrıca yeşil dokuya uygun peyzaj çalışmaları ve kent mobilyaları gibi donatılar da kısa süre içinde tamamlanarak hizmete sunulacak.