Kartal’daki inşaat alanında cansız bedeni bulunan Müslüm Gedik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
4 gündür kayıp olarak aranan Müslüm Gedik (35) isimli vatandaşın, cansız bedeni dün öğle saatlerinde Kartal’daki bir inşaatın asansör boşluğunda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Müslim Gedik’in cenazesi Kartal Soğanlık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı’na defnedildi. Gedik’in yakınları, cenaze namazı öncesi fenalık geçirdi.
Kaynak: iha