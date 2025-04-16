Kartal Belediyesi ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD)’nin birlikte hazırladığı program kapsamında ‘15 Nisan Dünya Sanat Günü’ Kartal’da coşkuyla kutlandı. Gün boyu Kartal’ın farklı yerlerinde devam eden ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere çok sayıda sanatçı katılım sağladı.

Dünya Sanat Günü kutlamalarında bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal, son yıllarda kültür sanat etkinlikleriyle anılan bir kent haline geldi. Bu bizim için büyük bir gurur; çünkü yaşam sadece altyapıdan, bina yapmaktan, asfalt dökmekten ibaret değil. Yaşamın içinde kültür var, sanat var, nefes almak var" ifadelerini kullandı.

Neptün Kafe’de güne sanatla başlangıç

‘15 Nisan Dünya Sanat Günü’ kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki, Kartal Belediyesi Gezegen Neptün Kafe’de verilen kahvaltılı program ile başladı. Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; UPSD Onursal Başkanı Bedri Baykam, UPSD Başkanı Denizhan Özer, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, UPSD üyesi ve serginin küratörü Murat Havan, çok sayıda UPSD üyesi, sanatçı ve sanatsever katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel: "Sanat toplumların aynasıdır"

Kahvaltı programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün burada, Kartal’da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kartal’da sanatın her alanına dokunmaya, destek olmaya çalışıyoruz ve bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, sanat toplumların aynasıdır. Sanat; özgür düşüncenin, yenilikçiliğin ve vicdanın dışa vurumudur. Kartal, son yıllarda kültür sanat etkinlikleriyle anılan bir kent haline geldi. Bu bizim için büyük bir gurur; çünkü yaşam sadece altyapıdan, bina yapmaktan, asfalt dökmekten ibaret değil. Yaşamın içinde kültür var, sanat var, nefes almak var Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu. Programın sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; UPSD Onursal Başkanı Bedri Baykam ve UPSD Başkanı Denizhan Özer’e Kartal heykelciği takdim etti.

Hamam Sokak’ta dijital dokunuş

Kartal, gün boyu birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Plastik Sanatlar Derneği üyeleri tarafından hazırlanan Vinil Dijital Resim Sergisi ise bu etkinliklerin en dikkat çekici olanlarındandı. Hamam Sokak’ta düzenlenen sergi, katılımcılarına adeta görsel bir şölen sundu. Dijital baskı teknikleriyle oluşturulan eserler, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılandı.

Bedri Baykam: "Sanatçılar olarak değerlerimizi yaşatmakla yükümlüyüz"

UPSD Onursal Başkanı ve sanatçı Bedri Baykam, etkinlikte yaptığı konuşmada sanatın hafızaya olan katkısına ve yerel yönetimlerin sanata yönelik desteğine dikkat çekti. Sanatı, toplumların aynası olarak tanımlayan ve sanatçılar olarak, geçmişi geleceğe taşırken aynı zamanda yaşanan dönemin tanıklığını da yaptıklarını ifade eden Baykam, bu yüzden, bu tür etkinliklerin öneminin çok büyük olduğunu belirterek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ve Kartal Belediyesi ailesini sanata verdikleri destek ve sanatçılara sundukları alanlardan dolayı kutladı.

Kutlamaların bir diğer ayağı ise Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet 1 Kreşi bahçesindeydi. Burada düzenlenen etkinlik kapsamında kreşli minikler; mini konserlerden duvar boyamaya kadar farklı etkinliklerle Dünya Sanat Günü’nü kutladı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar önce mini konser vererek sevdikleri şarkıları çeşitli enstrümanlar eşliğinde seslendirdiler. Ardından özel önlüklerini giyerek kreşin bahçe duvarlarını rengarenk boyalarla boyama başladılar. Farklı figürleri kendi hayal güçlerini katarak duvarlara resmeden minikler, gün boyunca doyasıya eğlendi.

Sanat Akademisi Mezuniyet Sergisi’nde genç yetenekler taçlandırıldı

Kutlamaların son ayağı ise Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi oldu. Bu yıl mezun olan 13 öğrencinin eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Törene, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, UPSD Onursal Başkanı Bedri Baykam, UPSD Başkanı Denizhan Özer ve UPSD Üyesi Murat Havan katılarak genç sanatçılara mezuniyet belgelerini takdim etti.