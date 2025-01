Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte karne heyecanı yaşandı.

Kartal Belediyesi bünyesindeki 14 kreşte eğitim gören kreş öğrencileri karnelerini Kartal Belediyesi yöneticilerinden aldı. Her bir kreşte ayrı ayrı düzenlenen karne töreni, öğrencilerin heyecanı ile birlikte renkli anlara sahne oldu. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelen minikler karnelerini Kartal Belediyesi Başkan yardımcıları Dr. Dilek Kars, Mustafa Ağdaş ve Sayit Karagöz’ün elinden aldı. Öğrencilere karnelerini teslim eden Başkan Yardımcıları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Her birinizin başarısı, bizim başarımızdır”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlamasıyla, Kartal Belediyesinin tüm kreşlerinde aynı heyecanın yaşandığını belirterek, “Miniklerimizin gözlerinde gördüğüm o mutlu, heyecanlı ifadeler bizi son derece gururlandırıyor. Hep birlikte, büyük bir özveriyle yürütülen eğitim sürecinin ilk dönemini tamamladık. Bugün, Kartal Belediyesinin tüm kreşlerinde aynı heyecanın, aynı coşkunun yaşandığını görmek, bizler için çok anlamlı. Kreşlerimizdeki miniklerimizin, öğretmenlerinin rehberliğinde öğrendikleri her yeni bilgi, gelişen her yeni yetenek, bizim için en büyük kazançtır. Asıl önemli olan, sizlerin her gün daha fazla bilgiyle, daha fazla sevgiyle büyüyerek kendinizi geliştirmenizdir. Bizler, Kartal Belediyesi olarak, her zaman miniklerimizin yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, her çocuğun en iyi şekilde eğitim almasını temin etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her birinizin başarısı, bizim başarımızdır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize sadece bilgi değil, aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü aşılıyor. Bizler de bu güzel eğitim ortamını oluşturabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Miniklerimizin, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve daha birçok alanda başarılı bireyler olacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.