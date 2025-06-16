İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kartal Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı personelinin el emeği ürünlerinin yer aldığı el sanatları sergisi ziyarete açıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda el sanatları ürünleri sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı. Kartal Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin rehberliğinde hazırlanan el işi ürünler, adliye çalışanlarının emekleriyle ortaya çıktı. Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcı vekilleri, komisyon üyeleri, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Adalet Komisyonu üyesi Memun Kılıç stantları tek tek gezerek eser sahiplerini tebrik etti, ürünlerle ilgili bilgi aldı.