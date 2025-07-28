Kars Valisi Ziya Polat, kentte 5 yılda 221 çiftçiye, 21 bin koyun desteği verildiğini belirtti. Polat, çiftçilere 57 milyon 886 bin TL kredi kullandırıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde, küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin Kars’ta bu yılda sürdürülmesi amacıyla Vali Ziya Polat başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ve Ziraat Bankası Müdürü Cebbar Boyracı’nın katılımıyla protokol imzalandı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, 600 bin TL olan proje limitinin bugün imzalanan protokol ile 1 milyon 200 bin TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Projenin Kars’a hayırlı olmasını dileyen Vali Ziya Polat, 5 yıl içerisinde 221 çiftçiye 21 bin koyun desteği verilerek, 57 milyon 866 bin kredi kullandırıldığını söyledi.

Vali Polat, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Ziraat Bankası ile bir kez daha protokol imzalıyoruz. Ancak geçtiğimiz yıllarda limitin düşük kaldığı söyleniyordu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Ziraat Bankamızın destekleriyle bu limit 1 milyon 200 bine çıkartıldı. Vatandaşlarımızın daha rahat küçükbaş hayvan sahibi olması, tarım ve hayvancılık önemli kenti olan Kars’ımızda üretmeye devam etmesi amaçlandı. İlimize tarım ve hayvancılığımıza, hayvancılık yapan kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Başvurular tüm il müdürlüğümüze, ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılıyor. Ziraat Bankamıza dosyalar gönderiliyor. İncelemeler yapıldıktan sonra da vatandaşlarımıza kredi limitleri veriliyor. Şu ana kadar bu proje kapsamında 57 milyon 866 bin kredi ile 21 bin 10 adet küçükbaş hayvan sahibi yaptırıldı. Bu şehir üretmeye, ürettiğini iyi fiyatlara satmaya çalışmak zorunda" dedi.