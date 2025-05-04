Karşıyaka Basketbol, Thomas Akyazılı’nın bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da bir süredir bel fıtığıyla mücadele eden Thomas Akyazılı’nın ameliyat olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son üç aydır patlamış nüks bel fıtığıyla mücadele eden ve takımını yalnız bırakmamak adına süreci ameliyatsız atlatmaya çalışan oyuncumuz Thomas Akyazılı, sağlık ekibimizin yoğun çabalarıyla bel bölgesine uygulanan radyofrekans ve nokta atışı enjeksiyon tedavileriyle sahada kalmaya devam etmiştir. Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Dr. Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.