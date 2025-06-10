Kocaeli’nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Sakar hakimiyetindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Hakan Sakar olay yerinde hayatını kaybetti; araçta bulunan E.D., H.B. ve F.D. ise bulundukları yerde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, tırda yüklü karpuzlar yola saçıldı, kısa süreli trafik yaşandı. Ekipler tarafından yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.