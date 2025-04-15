İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla, Birgül Ermekin karnındaki 23 santimetrelik kitle alındı. Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Toyly Meredov liderliğinde başarılı bir operasyon geçiren Birgül Ermekin sağlığına kavuştu.

İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Toyly (Toylu) Meredov, "Hastamız bir yıl önce over kanseri tanısı almış ve başka bir merkezde ameliyat olmuştu. Ancak, bir yıl içinde hastamızın karnında, tüm leğen kemiğini dolduran ve göbeğine kadar uzanan 23 cm’lik yeni bir kitle gelişti" diye konuştu.

Kitle, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyordu

Op. Dr. Toyly Meredov, kitlenin hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtirken, "Hastamız yemek yeme, günlük aktivitelerini sürdürme ve hatta kemoterapi almasında dahi büyük sorunlar yaşıyordu. Kitle, karın içindeki ana damarlara baskı yaparak hayati riskler oluşturuyordu" ifadelerini kullandı.

Kemoterapi almasının önündeki engel kalktı

Op. Dr. Toyly Meredov, "Hastamızla tüm detayları konuştuk ve ameliyat kararı aldık. Ameliyatımız başarılı geçti ve hastamızın karnındaki kitleyi tamamen çıkardık. Bu sayede hem hastamızın şikayetlerini ortadan kaldırdık hem de kemoterapi almasının önündeki engeli kaldırmış olduk. Yani, hem semptomatik hem de terapötik bir tedavi yapmış olduk" dedi.

"Hayat kalitem arttı"

Ermekin, "Toyly Bey tomografide kitlenin yerini görünce hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyattan sonra kitle çıkınca rahatladım. Şimdi yeniden yemek yiyebiliyorum, kendi başıma dolaşabiliyorum. Hayat kalitem arttı" diye konuştu.

"Ameliyat için hiç beklemesinler"

Birgül Ermekin, "Op. Dr. Toyly Meredov’a ve tüm hastane ekibine minnettarım. Benim gibi bu durumda olan hastalar hiç vakit kaybetmeden tedavileri için hekime başvursunlar. Çünkü o aradaki ağrılar, sıkıntılar gerçekten çok kötü" dedi. Kantar, erken teşhis ve müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.