Adana’da halk otobüsüyle motosiklet çarpıştı. Kazada karnavala giden motosiklettekilerden 21 yaşındaki Gamze hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Faruk Alagöz (24), arkadaşı Gamze Nur Sıkar’ı (21) alıp motosiklet ile karnaval alanına doğru yola çıktı. Karnaval alanının önündeki caddede Alagöz’ün kullandığı 01 AZU 346 plakalı motosikletle B.T. (54) idaresindeki 01 J 0049 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonrasında otobüs genç kızın üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Alagöz ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç kızın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otobüs sürücüsü B.T. polis tarafından gözaltına alındı.