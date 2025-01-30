Samsun’da yaşayan bir üniversite öğrencisi, 60 bin TL değerindeki tabletini, İstanbul’da kendisini “kargocu” olarak tanıtan şahsa kaptırdı. Elinde şahsın görüntüleri, numarası ve tabletin muhtemel adresi olduğunu belirten genç, cihazın bulunması için yetkililerden yardım istiyor.

Veterinerlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kağan Alp Kara (23), maddi sıkıntılarından dolayı 60 bin TL değerindeki tabletini sahibinden.com isimli sitede satışa koydu. Tablete talip olan bir şahıs Kaan Kara’ya mesaj atarak, internet sitesinin komisyon kesmesinden dolayı cihazı elden almak istediğini söyledi. Alıcının İstanbul’da olmasından dolayı Kağan Kara tabletini İstanbul’da yaşayan teyzesine gönderdi. Kargo ücretini de alıcıdan almak isteyen Kağan Kara, alıcıya kargo bilgilerini iletti. Kargo firmasını öğrenen şahıs, Yurtiçi Kargo’nun kıyafetini giyerek Kağan Kara’nın teyzesinin evinden tableti “kargocu” kılığında aldı ve kayıplara karıştı.

"Ben bir öğrenciyim, bu maddi miktar benim için çok büyük"

Yaşadığı olayı anlatan üniversite öğrencisi Kağan Kara, "Maddi sıkıntılar nedeniyle tabletimi sahibinden.com isimli sitede satışa çıkardım. Tabletin değeri 60 bin TL. İstanbul’da bir alıcı çıktı. Mesaj atarak tablete talip oldu. ‘Site çok fazla komisyon alıyor’ diye tableti elden alma konusunda beni ikna etti. Cihazı İstanbul’da yaşayan teyzeme gönderdim. Kargo parasını göndermesi için de alıcıya kargo bilgilerini verdim. Birkaç saat sonra teyzemin evine Yurtiçi Kargo kılığında bir kişi gelerek ‘Merkezde bir sorun var’ diyerek kargoyu almak istedi. Teyzemin yanında sözde genel merkezi arayarak ikna etti. Üzerinde kargo üniforması vardı. Tableti alıp kayıplara karıştı. Sonra polise giderek şikayette bulundum. Tableti alan kişinin güvenlik kamera kayıtlarını alarak polise teslim ettim. Maddi olarak çok sıkıntıdayım. Derslerimden geri kalıyorum. Tabletin bulunması için yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Elinde şahsın güvenlik kamera görüntüleri, numarası ve tabletin muhtemel adresi olduğunu belirten Kara, cihazın bulunması için yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.