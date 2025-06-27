Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki kardeşin silahlı saldırısına uğrayan bir esnaf yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce yaşanan ölümlü bir trafik kazası nedeniyle husumet bulunan C.D. ve E.D. kardeşler, esnaf M.B.Ü.’nün iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma sonrasında açılan ateş sonucu M.B.Ü. sağ bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan bulurken, kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.