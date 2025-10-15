Aksaray’da kombinin baca borusunun yeni yaptırılan cam balkondan dışarı verilmemesi nedeniyle yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesinde hayatını kaybeden anne ve 1,5 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerini babanın gece yarısı işten eve geldiğinde bulduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ise, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombi ve doğal gaz borularının muhakkak suretle bakımdan geçmesi gerektiğini belirterek, kısa süreli bile olsa karbonmonoksit gazının can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4105 Sokak’ta bulunan Şile Apartmanı’nın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı işten evine gelen Mehmet Ölmez (21), 1. katta oturduğu dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde eşi Meryem Ölmez’den (21) ve 1,5 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez’in baygın bir şekilde yattığını gördü. Uyuduklarını düşünerek oğlu ve eşini uyandırmaya çalışan baba Mehmet Ölmez, oğlu ve eşinden hiçbir tepki alamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Anne ve küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ne olduğunu bile anlayamayan baba Mehmet Ölmez, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Ölmez, hastanede tedavi altına alındı.

Cam balkon içinde kalan kombi bacası 2 can aldı

Öte yandan, adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yaşanan olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda ailenin oturduğu daireye yeni cam balkon yaptırıldığı, yaptırılan cam balkonda doğalgazlı olan kombinin bacası için delik açıldığı, ancak kombiden gelen bacanın uzatılarak dışarıya verilmediği tespit edildi. Havanın soğuk olması nedeniyle anne Meryem Ölmez’in kombiyi yaktığı belirlenirken, yanan kombiden çıkan karbonmonoksit gazının önce cam balkonla kapalı olan balkona dolduğu, ardından evin içine sızdığı ve anne ve oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından soruşturma çok yönlü olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülürken, anne ve oğlunun cenazesi Aksaray’ın Yenikent beldesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında defnedildi.

"Kombi kısa süreliğine yansa bile karbonmonoksit zehirlenmesi oluşturabilir"

Doğalgaz kalorifer ustası Kemal Yalgın (32), doğalgaz baca boruların mutlak suretle açık alanlara uzatılması gerektiğini belirterek, "Gidip evi gördük. Cam balkonun yeni yapılmasına rağmen doğal gaz kombi bacasının ek baca kullanılarak verilmediğini gördük. Bu nedenle karbonmonoksit zehirlenmesinden maalesef kaybımız oldu. Bu tür olaylara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni cam balkon yaptırdığımız yerlerde, doğalgaz şirketlerinden yardım alıp olayların önüne geçilmesi önemli. Bu borunun muhakkak dışarıya alınması gerekiyordu. Ancak boru dışarıya alınmamış ve dolayısıyla karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanmış. Boru dışarıya alınmadığı için kombi kısa süreliğine yansa bile karbonmonoksit zehirlenmesi oluşturabilir" dedi.

"Bacaların kesinlikle dış ortama açık olması gerekli"

Makine Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Osman Özer ise "Dün akşam şehrimizde meydana gelen elim olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olay şu şekilde meydana geliyor; bacanın sonradan yapılan cam balkonun içinde kalmasıyla birlikte zehirli gaz ortam içine doluyor, insanlarda genelde uyku esnasında oldukları için zehirlenme meydana geliyor. Buna alınabilecek önlem öncelikle bacanın her ne şartta olursa olsun dış ortama açık olması gerekiyor. Cihazların kontrollerinin yetkili servisler tarafından yapılması, bununla birlikte gaz alarm cihazlarının kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.