Yaşar Üniversitesinde bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu YUads’a Karayipler’deki Curaçao Adası’ndan gelen 6 sanatçı katıldı. Sanatçılar geçtiğimiz bir hafta boyunca Yaşar Üniversitesi’nde kendi alanlarında çeşitli atölyeler gerçekleştirdi.

Bu süreçte Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 4’üncü Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu YUads kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenledi. Karayipler’den gelen sanatçı, tasarımcı ve müzisyenler, çok çeşitli sanat ve tasarım faaliyetlerinde bulunarak deneyimlerini öğrencilere aktardılar. Bir hafta boyunca ankostik boyamadan animasyona, tipografik çalışmalardan kolaja, çalgı yapımından dansa ve seramik dekorlama tekniklerine uzanan birçok atölye düzenlendi. Etkinlik kapsamında; Avantia Damberg Animasyon ve Tipografi Atölyesi, Ellen Spijkstra Seramik Dekor Atölyesi, Gwen Anderson Ankostik Resim Atölyesi, Michael Wanga Doğaçlama Atölyesi, Sorandy Sint Jacobs Enstrüman Yapım Atölyesi, Timothy Voges ise Kolaj/Baskı Resim Atölyesi’ni gerçekleştirdi.

Meyve ve ağaçlardan enstrüman yaptılar

Sanat Tasarım Fakültesi’nde her atölyede farklı çalıştaylar gerçekleştirildi. Geleneksel müzik enstrümanları yapım atölyesi ise YU Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Öğrenciler Karayipler’e özgü Benta, Kimbotutu ve Gogorobi isimli müzik aletlerini Curaçao Adası’ndan gelen kalbas meyveleri ve ağaç dalları ile yapıp boyadı. Ayrıca Yaşar Üniversitesi kampüsünde bulunan bambu kamışlarından yapılan tek delikli flütler mistik sesleri ile atölyeleri doldurdu. Bir hafta sonunda ortaya çıkan tüm eserler, düzenlenen sergide ziyaretçilere sunuldu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri hem Karayip kültürünü tanıdı hem de kendilerini sanatsal alanlarda geliştirdi.

"Farklı kültürden sanatçılarla etkileşim çok önemli"

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, "Çok profesyonel bir organizasyon oldu. Yaklaşık 20 kişilik bir ekiple, gönülden çalışarak bu sempozyumu gerçekleştirdik. Zaten başka türlüsü mümkün değil. Sanatçılarımızın hepsi Curaçao Adası’nda üreten, adayla ilişkisi olan sanatçılar. Yaklaşık 60 öğrenciye hitap eden, inanılmaz bir kültürel etkileşimin yaşandığı bir sempozyum oldu. Öğrenciler çok değişik teknikler öğrendi. Sempozyum sergisi de çok etkileyici çalışmaların bir araya gelmesini sağladı. Tüm sempozyumun son aşaması olan sergi dikkat çekse de süreç ve karşılıklı etkileşim çok daha önemli. Öğrencilerin farklı kültür, dil ve bakış açılarından sanatçılarla etkileşime girip onların tekniğini, karakterini, kültürünü, duygusal durumunu kendiyle ilişkilendirip sonuçlar çıkarmaları çok önemli. Sanatçılar, öğrencilere kendilerine çok yabancı ve karışık gelen durumlarla baş etmeyi gösterdi. Bu sayede dersler kapsamında belli bir müfredatta ilerlerken bambaşka bir düşünce yapısı ve eylem durumu ile karşılaşmaları onların ufuklarını açtı. Öğrencilerden olumlu dönüşler almak, onlara katkı sağlamış olmak bizi çok mutlu etti" dedi.