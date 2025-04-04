Konya’da düzenlenen Okullar Arası Halter İl Birinciliği müsabakalarında Karatay Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı sporcuları büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden Halter Takımı, Konya’da düzenlenen Ortaokullar Arası Halter İl Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 64 kiloda yarışan Fatma Betül Küçükkolbaşı Konya şampiyonu, aynı kategoride mücadele eden Ceylin Kırlı ise Konya ikincisi oldu.

SPORCULARIMIZ KARATAY’IMIZI BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR

Sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesporlu gençlerin ilçeyi başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

Hasan Kılca; “Fatma Betül Küçükkolbaşı ve Ceylin Kırlı kardeşlerimiz verdiği güzel mücadelelerle şampiyonluk ve madalyalarla döndü. Biz her başarıyı önemsiyoruz ve bu başarıları, onların kendilerini daha da geliştirmesine imkan sunan bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Bu vesileyle antrenörlerimizi ve tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.