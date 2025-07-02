Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Yaz Seninle Güzel" konser serisi Karasu’da devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Yaz Seninle Güzel" konser serisi, Karasu Sahil Park Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinlikle devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kent Orkestrası’nın sahne aldığı etkinlikte, nostaljik pop şarkılarıyla müzikseverler bazen eğlenceli ve bazen de duygusal anlar yaşadı. Karasu’da tatilcilerin ve bölgedeki vatandaşların serin bir yaz akşamına konuk olan orkestra ve Sakaryalı tanınmış sanatçılar Okan Kılıç ile Cihan Fırtına, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.