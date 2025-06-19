Sinop’un Erfelek ilçesinde yer alan Karasu Ovası sulama hattında meydana gelen ve çeltik tarlalarının yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan arıza, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sadece 2 günde onarıldı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sulama hattı arızası, bölgedeki üreticileri tedirgin etmişti. Normal şartlarda 10 gün süreceği tahmin edilen onarım, Karasu Ovası Sulama Kooperatifi ekiplerinin gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun çalışmayla 48 saat içinde tamamlandı. Arızanın olduğu noktada beton bloklar ve belediyeye ait boruların çalışmaları zorlaştırmasına rağmen, ekipler iş makineleriyle ve özverili gayretle sorunu çözdü.

"Su akışı yeniden başladı"

Karasu Ovası Sulama Kooperatifi Başkanı Bahri Çeliker, arızanın giderilmesinde gösterilen çabayı aktararak, "İhtiyacımız olan özel boruları dahi kendi imkânlarımızla temin ettik. Ekip arkadaşlarımız fedakârca çalıştı. Akşam saatlerinden itibaren sulama hattına yeniden su verilmeye başlandı" diye konuştu.