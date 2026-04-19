Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. yönetimindeki 42 BBE 453 plakalı otomobil, park halindeyken trafiğe çıkış yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 42 BGM 870 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi odluğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.