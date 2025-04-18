Humanis’in organizasyonuyla, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan ve hazırlanışı yedi yıl süren "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, İzmir ve Ankara’nın ardından İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları, özel eşyaları ile döneme ilişkin belgelerinde yer aldığı sergi, 18 Nisan-6 Temmuz tarihleri arasında Kadıköy Müze Gazhane’de ziyaretçilerini bekliyor.

Atatürk’ün bugüne kadar yayımlanmamış 250’den fazla fotoğrafı, kişisel eşyaları, döneme ait gazeteler, dergiler, yazışmalar ve daha birçok tarihi dokümanın yer aldığı "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi İstanbul Müze Gazhane’de açıldı. Humanis’in organizasyonuyla gerçekleştirilen sergide Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektuptan İstiklal Madalyası’na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine kadar pek çok özel parça bulunuyor. Küratörlüğünü Özdemir Erdem, proje direktörlüğünü ise Fahri Özdemir’in üstlendiği ve 7 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan sergi, 476 eser ve 250’nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907’den 1938’e kadar uzanan Atatürk’ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor. 6 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk’ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler… Defalarca elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği cihazı, kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve onun imzasını taşıyan belgeler sergilenen en sıra dışı parçalar arasında yer alıyor.

"Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır"

Serginin açılış konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü bağımsızlık mücadelesine adayan, çağdaş Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalışmış büyük bir lider" sözleri ile başlayan Humanis Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk’ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü kendimize ilke edinerek ülkemizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan birinin de onu anlamak ve anlatmak olduğuna inanıyoruz." Humanis’in organize ettiği Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi ile ziyaretçilerin ulu önderi tüm yönleriyle keşfedeceklerini vurgulayan Dr. Yaşin, "Bu serginin herkesin Atatürk’ü daha yakından hissetmesine ve onun aydınlattığı yolda ilham bulmasına vesile olmasını diliyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"Bu ülkeyi kuran ve kurtaran insanlara bir vefa borcumuzu da yerine getirmiş olduk"

Sergi açılışında konuşan projenin Sanat Direktörü Fahri Özdemir, "Bu projenin hazırlıkları 7 yıl önce başladı. Cumhuriyet’in 100. yılına bir hazırlıktı bu. İlk olarak sergiyi İzmir’de, ardından Ankara’da gerçekleştirdik. Şimdi ise Müze Gazhane’de açtık. Sergi aslında sadece Atatürk’ü anlatan bir sergi değil. Atatürk’ün öncülüğünde bu ülkenin nasıl kurulduğunu, ne bedeller ödendiğini de anlatıyor. Cumhuriyet’in öyküsü de Atatürk’le birlikte şekilleniyor. Bu sergiyle birlikte, bu ülkeyi kuran ve kurtaran insanlara bir vefa borcumuzu da yerine getirmiş olduk" dedi.

"Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk ve Cumhuriyet sergisi diyebiliriz"

Sergide 476 eserin yer aldığın belirten Özdemir, "Sergide toplam 476 eser yer alıyor. Ben bunlara eser diyorum çünkü Atatürk’e ait özel eşyalar ve fotoğraflar, benim için birer tarihi miras niteliğinde. Sergi, 1909’dan başlayarak Atatürk’ün 1938’deki vefatına kadar olan süreci kapsıyor. Daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraflar, özel eşyaları, bastonu, sigara kutusu, sigarası, son dönemlerinde kullanılan tansiyon aletleri, hatta Savarona Yatı’ndaki abajuru bile sergide yer alıyor. Yaklaşık 50 adet imzalı fotoğraf, dönemsel belgeler, orijinal ve ıslak imzalı mektuplar, haritalar ve çok sayıda arşivlik evrak bulunuyor. Tüm bu materyaller, tarihi süreci detaylarıyla anlatıyor. Sanırım bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk ve Cumhuriyet sergisi diyebiliriz." şeklinde konuştu.