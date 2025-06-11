Karaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.Y. idaresindeki 34 ACJ 916 plakalı Mercedes marka otomobil ile M.M. yönetimindeki 70 AZ 581 plakalı TOFAŞ marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TOFAŞ otomobildeki A.E.M. (4) isimli erkek çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan küçük çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.