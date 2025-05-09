Karaman’da bu yıl 748’ncisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri başladı.

Etkinlikler, protokol üyelerinin Cuma namazından sonra Yunus Emre Camisi’nde bulunan Yunus Emre’nin türbesini ziyaret etmesiyle başladı. Türbe ziyaretine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yunus Emre Türbesinin ziyaret edilmesinden sonra Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Bugünkü etkinliklere, merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarındaki Yunus Emre’nin dedesi İsmail Hacı’nın kabrinin bulunduğu İsmail Hacı Tekkesi’nin ziyaret edilmesiyle devam edilecek.