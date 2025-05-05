Mersin’in Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ’Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri’, Atatürk Gösteri Merkezi’nde coşkuyla gerçekleşti. 400 sporcunun katıldığı organizasyon, Tarsus’ta bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı güreşlerden biri oldu.

Tarsus Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ‘Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri’ yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik kültürel bir buluşmaya dönüştü. Tartıların ardından mindere çıkan pehlivanlar, mücadeleleriyle izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Lisanslı sporcuların katıldığı müsabakalarda, farklı yaş ve kilolarda çok sayıda güreşçi hünerlerini sergiledi. Tarsus Belediyesinin geleneksel değerlere sahip çıkan bu önemli organizasyonu, hem sporcuların hem de vatandaşların takdirini topladı.

"Geçmişimizi ve birliğimizi yaşatmak için bir aradayız"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bugün burada sadece bir spor etkinliği için değil, aynı zamanda kültürümüzü, geçmişimizi ve birliğimizi yaşatmak için bir aradayız. Ata sporumuz karakucak güreşlerini yeniden Tarsus’un ruhuna katmak bizim için büyük bir gurur. Göreve gelmeden önce dedim ki ’ben bu kenti fabrika ayarlarına getireceğim’. Bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Spora ve sporculara da her türlü desteğimizi veriyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemekteki amacımız, sadece sporu desteklemek değil, geçmişten gelen bilgi, birikim ve kültürü yeni nesillere aktarmaktır. Türk milletinin gücünü gösteren gençlerimiz burada. Bunu örfümüzü, adetimizi, geçmişteki değerlerimizi yeni nesillere aktarmak için yapıyoruz. Yeni nesiller öğrensin, ata sporumuz karakucak güreşini bilsin, yaşatsın diye yapıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edebilir mi? Edemez. Geçmişini bilecek, ona sahip çıkacak, o değerleri öğrenecek ve ondan sonra yeni nesiller bu coğrafyaya, Türkiye’nin gözbebeği bu topraklara dört elle sarılacak" dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Büyükler kategorisi başpehlivanlıkta Tarsus Gelecek Spor Kulübü Güreşçisi İsa Göçen birinci oldu. 90 kilogramda Hasan Kaya, 85 kilogramda Ömer Faruk Çayır, 80 kilogramda Fatih Genç, 75 kilogramda Can Osman Sarı, 70 kilograma Hamza Alaca, 65 kilogramda Furkan Üçoluk, 60 kilogramda Mehmet Yüce ve 50-55 kilogramda Hüseyin Tekerlek birincilik elde etti.

Yıldızlar Kategorisi 80-100 kilogramda Ömer Faruk Gözübüyük, 80 kilogramda Ali Ragıp Bayar, 75 kilogramda Salim Sarıpınar, 70 kilogramda Mehmet Resul Avşar, 65 kilogramda Semih Akkutlu,60 kilogramda Mehmet Emin Menengiç, 55 kilogramda Danyal Hüseyin Dudaklı, 50 kilogramda Mehmet İlmi, 45 kilogramda Fetihan Kara ve 35-40 kilogramda Mehmet Göçer birinciliği elde etti. Minikler kategorisi 60 kilogramda Arda Özcan, 55 kilogramda Berkay Kılıç, 50 kilogramda Sendif Tokuş, 45 kilogramda Abdullah Sarı, 40 kilogramda Enes Sarı, 35 kilogramda Emre Çiftçi, 25-30 kilogramda ise Mustafa Emin Uzun birinci oldu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve protokol üyeleri, sporculara ödüllerini vererek başarılarından dolayı tebrik etti.