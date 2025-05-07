Elazığ’ın Karakoçan ilçesindeki Ohi deresinde yaşanan balık ölümleri üzerine sudan numune alındı.

Karakoçan’daki Ohi deresindeki balık ölümleri üzerine Karakoçan Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünce inceleme yapıldı. Ardından da Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak su numunesi aldı. Laboratuvarda yapılacak olan tetkikler sonucunu balık ölümlerinin nedeni belli olacak.