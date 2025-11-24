Buğday tarlasındaki yangında vücudunda yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatının konu alındığı film 'Buğday Tanesi', Podgoritsa'da seyirci karşısına çıktı.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filminin gösterimi Podgoritsa'da yapıldı.

Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen Podgoritsa Belediyesi Budo Tomoviç Kültür ve Bilgi Merkezi'nin büyük salonunda gerçekleşen etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayram, Karadağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

'Buğday Tanesi' filminin Karadağ'da gösteriminden mutlu olduğunu belirten Bayram, 'Buğday Tanesi filmi Karadağ'a bereket, insanlığa barış getirsin. Son dönemde yaşanan bazı olaylar sonrasında Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına geçmişti. 'Buğday Tanesi'nin bereketiyle bu vize uygulaması da en kısa zamanda kaldırılıp Türkiye'deki insanlarımızın Karadağ'a hızlı şekilde ulaşması sağlanır. Karadağ halkında da bu isteği gördüm. İnşallah en kısa sürede bu kararın alınmasını bekliyoruz' diye konuştu.

Etkinlik öncesi Bayram, Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic ve Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic ile bir araya geldi. Görüşmede Bayram, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasını doğru bulmadığını belirtti, söz konusu kararın bir an önce kaldırılmasını istedi.