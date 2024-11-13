Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye ekiplerince seyir halindeki araçların görüşlerine engel olan ağaçların budaması yapılıyor.

İlçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam eden Karacasu Belediyesi ekipleri, muhtemel kazaların önüne geçmek için harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüşlerini engelleyen ağaçların budamasını gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Karacasu Belediyesi, yol güzergahları ve kaldırımlarda bulunan, sürücülerin ve yayaların görüş açısını engelleyen ağaçları budayarak kaza riskini en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Görüşleri kısıtlayan ağaç dallarının budanmasının yerinde bir karar olduğunu ifade eden vatandaşlar ise duyarlılıklarından dolayı Karacasu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.