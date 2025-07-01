Aydın’ın Karacasu ilçesinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin yükselmesi üzerine Kaymakamlıktan yapılan duyuruda ormana giriş yasağı bir kez daha hatırlatılarak kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Aydın Valiliğince ormanlık alanlara 1 Haziran itibari ile giriş yasaklanırken bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’ üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre işlem yapılacağı duyurulmuştu. Karacasu Kaymakamlığı da son günlerde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, ormana giriş yasağı kararını hatırlattı. Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istenerek, "Karacasumuzun ormanlarını korumak hepimizin görevi. Yangın riskinin arttığı bu günlerde, ormanlara izinsiz giriş yasaktır. Kolluk kuvvetlerimiz, dron destekli denetimlerle 24 saat sahada. Lütfen kurallara uyalım, doğamızı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.