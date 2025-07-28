Aydın’da kan stokları uzun süredir kritik seviyelerde seyretmeye devam ederken Karacasu Kaymakamlığı, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunarak herkesi Cumhuriyet Meydanı’na davet etti.

Çeşitli sebeplerle uzun süredir Aydın’daki kan stokları kritik seviyelere ulaşırken, Karacasu Kaymakamlığı yaptığı paylaşımla kan bağışının önemine dikkat çekti. Özellikle kanser, talasemi gibi hastalıklar sebebi ile tedavi gören vatandaşlar için kanın düzenli olarak ihtiyaç olduğu bilinirken, Karacasu Kaymakamlığı vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. "Kan bağışı hayat kurtarır" başlığı ile paylaşım yapan Kaymakamlık, 28 Temmuz Pazartesi günü (bugün) tüm vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı yapmaya davet etti. Ayrıca kan bağışına teşvik edilmesi amacıyla, bağış yapan vatandaşlara kamp sandalyesi hediye edilecek.

Saat 17.00 - 23.00 arasında gerçekleştirilecek olan kan bağışı etkinliği ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada "Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın tok karnına gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kan bağışında bulunan herkese kamp sandalyesi hediye edilecektir. Kan bağış kampanyamıza tüm halkımız davetlidir. Unutmayın, bir ünite kan, üç can demek" ifadeleri yer aldı.