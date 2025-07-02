Uzun bir süredir kapalı kalan Karacabey Belediyesi’ne ait açık yüzme havuzu, yapılan kapsamlı tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi.

Atatürk Kültür Parkı’nda konumlanan tesis, modern görünümü ve güvenli yapısıyla vatandaşların yaz aylarında hem serinleyip hem de spor yapabileceği önemli bir yaşam alanı haline geldi. Kadın ve erkelere özel günler, uygun abonelik seçenekleri ve geniş hizmet saatleriyle dikkat çeken havuz, ilçedeki sosyal yaşamın cazibe merkezlerinden biri olmaya aday. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bu tesis yalnızca bir yüzme havuzu değil; sağlıklı yaşamın ve sosyal kaynaşmanın adresidir" diyerek hizmetin önemini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına ve spor altyapısına önemli katkı sağlayan bir tesisi daha yeniden hizmete sundu. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve uzun süredir atıl durumda bulunan açık yüzme havuzu, Karacabey Belediyesi’nin yürüttüğü kapsamlı tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yepyeni yüzüyle vatandaşların kullanımına açıldı.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Belediye ekipleri, havuzda iç ve dış cephe boyamaları başta olmak üzere, hijyen ve güvenlik açısından tüm teknik kontrolleri titizlikle tamamladı. Yürütülen bu kapsamlı yenileme çalışmaları sonrasında havuz, modern bir görünümle yeniden Karacabey halkının hizmetine sunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın ve İlyas Aksoy, birim müdürleri, belediye personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, önemli mesajlar verdi.

Başkan Karabatı, konuşmasında şunları söyledi;

"Bu tesis, yalnızca bir yüzme havuzu değil; aynı zamanda sağlıklı yaşamın, sosyal kaynaşmanın ve özellikle gençlerimizin güvenli ortamlarda spor yapabilmesinin bir adresidir. Karacabey’imizde her vatandaşımızın bu imkânlardan faydalanmasını arzuluyoruz. Çocuklarımızın yüzme öğrenmesi, gençlerimizin sporla iç içe olması ve vatandaşlarımızın yazın keyifli vakit geçirmesi için bu havuzu yeniden canlandırmak bizler için bir görevdi. Bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bu anı sabırla bekleyen kıymetli halkımıza teşekkür ediyorum."

Atatürk Kültür Parkı’nın cazibesi artıyor

Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın göreve gelmesi sonrası yenilenen açık yüzme havuzunun hizmete girmesi, Kent Kafe’nin açılması, park-bahçe düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte Atatürk Kültür Parkı yaz aylarında Karacabeylilerin vazgeçilmez mekânlarından biri haline geldi. Özellikle çocuklar, gençler ve aileler için keyifli vakit geçirme alanı sunan park, yeni yüzme havuzuyla birlikte çok daha cazip bir sosyal yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.

Havuzun kullanım gün ve saatleri açıklandı

Belediyeden yapılan açıklamada, yüzme havuzu kullanım programı ve ücretlendirme bilgileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre;

"Pazartesi günleri havuzun genel bakım günü olup, hizmet verilmeyecek. Salı günleri havuz sadece kadınlara açık olacak. Çarşamba günleri havuz yalnızca erkeklerin kullanımına açık olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise tüm vatandaşlar havuzdan yararlanabilecek. Ayrıca havuzun kullanım saatleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında olacak.

Yüzme havuzu için ücretlendirmede günlük giriş 300 TL olarak belirlendi. Yanı sıra 12-18 yaş arası aylık abonelik için 1.000 TL, 18 yaş ve üstü aylık abonelik ise vatandaşlardan 2.000 TL alınacak. Abone olan ebeveynlerin 12 yaş altı çocukları havuzdan ücretsiz yararlanabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Karacabey Belediyesi’nin 0 530 938 66 05 numaralı hattını arayabilecekleri bildirildi."

Öte yandan Karacabey Belediyesi, yaz aylarında vatandaşlara serinleme ve spor yapma imkânı sunarken, sosyal yaşamı canlandırmaya yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Açık yüzme havuzu ile birlikte Atatürk Kültür Parkı, artık sadece bir park değil; şehrin kalbinde yer alan bir yaşam alanı haline dönüşüyor.