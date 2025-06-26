2025-2026 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor, 25 yaşındaki futbolcu Furkan Fehmi Güneş’i kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırklarelispor forması giyen Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Takımımıza katılan Furkan Fehmi Güneş’e başarılar diler, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

N. Erdemlispor altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu Furkan Fehmi Güneş, 1923 M.K.Paşa, Kırklarelispor, ve 1461 Trabzon formalarını giydi.

Son olarak Kırklarelispor’da oynayan Güneş, 2024-2025 sezonunda lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 21 maçta görev alırken, 4 kez gol sevinci yaşadı.