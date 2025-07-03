Karacabey Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşere şikayetlerine karşı sahaya indi. Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz kalan ilaçlama hizmetine 2 araçla destek veren Karacabey Belediyesi, çalışmaların tüm mahallelerde dönüşümlü olarak sürdürüleceğini açıkladı. Başkan Fatih Karabatı, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekirse araç ve ekip sayısını artıracağız." dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Karacabey’de artış gösteren sivrisinek ve diğer haşerelere karşı mücadele çalışmaları hız kazandı. Normal şartlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan ilaçlama hizmetine, Karacabey Belediyesi de destek vererek vatandaşların şikâyetlerine kayıtsız kalmıyor.

Karacabey Belediyesi, özellikle akşam saatlerinde artan sivrisinek şikayetlerine çözüm üretmek amacıyla 2 ilaçlama aracıyla sahada aktif rol oynuyor. Bu kapsamda önceki akşam Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmasını yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Temizlik İşleri Müdürü Tolga Mutlu’dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Karabatı, Karacabey’in yüzölçümü bakımından oldukça geniş bir alana sahip olduğunu vurgulayarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut ilaçlama kapasitesinin yetersiz kaldığını ifade etti.

"64 kırsal, 21 merkez mahallemiz var; mevcut araç sayısı yetersiz"

Başkan Karabatı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "İlaçlama hizmeti Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda. Ancak Karacabey gibi 64 kırsal ve 21 merkez mahalleden oluşan büyük bir ilçede, bu hizmetin yalnızca 4 araçla yürütülmeye çalışılması, gelen şikayetlerden de anlaşılacağı üzere yeterli olmuyor. Bu durumu daha önce defalarca Büyükşehir’e ilettik. Vatandaşlarımızın sağlığı ve konforu bizim önceliğimiz. Bu nedenle Karacabey Belediyesi olarak biz de kendi imkânlarımızla 2 araçla destek sağlıyoruz."

Başkan Karabatı, özellikle parklar, yeşil alanlar ve mahalle aralarında yapılan ilaçlamaların düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek, ihtiyaç halinde ekip ve araç sayılarını da artıracaklarının altını çizdi.

Karacabey Belediyesi, yaz boyunca sivrisinek ve haşereyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, tüm mahallelerde dönüşümlü olarak ilaçlama çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı.