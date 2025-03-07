Karacabey Belediyesi, Özel Eğitim Meslek Okulu’nda boya badana çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, eğitime verdikler önemi vurgulayarak, okulların modern ve sağlıklı bir ortama kavuşması için desteklerinin süreceğini belirtti.

Karacabey Belediyesi, ihtiyaç halinde okullarda boya badana ve çeşitli bakım çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Mahallesi’nde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu’nda boya badana çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar, hem okul yönetimi hem de mahalle halkı tarafından büyük takdir topladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Başkan Karabatı, "Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda öğrenim görmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımızın hijyenik, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması adına ekiplerimiz özveriyle görev yapmaktadır" dedi.

Başkan Karabatı, belediye ekiplerinin yalnızca boya badana değil, aynı zamanda temizlik, bakım ve tadilat gibi ihtiyaç duyulan diğer çalışmaları da gerçekleştirdiğini belirtti. Karabatı, "Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda hareket ederek, öğrencilerimize daha modern ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Karabatı ayrıca, bu tür çalışmaların eğitim kalitesine katkı sağladığına ve öğrencilerin motivasyonunu artırdığına dikkat çekerek, Karacabey Belediyesi’nin eğitime yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula ise, yapılan çalışmalardan dolayı Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, bu tür desteklerin mahallede büyük memnuniyet oluşturduğunu belirtti.