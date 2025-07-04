Karacabey Belediyesi, Mustafakemalpaşa’nın Alacaat Mahallesi’nde 23 saat süren orman yangınına ekipman ve personel desteğiyle müdahalede bulundu. Başkan Fatih Karabatı, yangınla mücadeleye katkı sunan belediye personeline teşekkür ederken, vatandaşları da ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Komşu ilçe Mustafakemalpaşa’nın Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.30 sularında çıkan ve 23 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınına Karacabey Belediyesi de destek verdi. Yangının ilk anlarından itibaren bölgeye yardım için harekete geçen Karacabey Belediyesi, ekipman ve personel desteğiyle söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın ve Fen İşleri Müdürü Emre Çolak koordinesinde bölgeye ulaşan Karacabey Belediyesi ekipleri, yangınla mücadele kapsamında 1 adet ekskavatör, 1 adet bekoloder, 1 adet tır ve bir öncü araç ile Alacaat Mahallesi’ne intikal etti. Fen İşleri Müdürlüğü personeli, orman ekiplerinin yönlendirmesiyle yangının çevre alanlara sıçramasını önlemeye yönelik kritik destek sağladı.

"Desteğe her zaman hazırız"

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Alacaat’taki yangın felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla mücadelede özveriyle görev alan Karacabey Belediyesi ekiplerine de teşekkür eden Karabatı, "İlçemizin dışında da olsa elimizden geldiğince afet durumlarında komşu yerleşim yerlerine destek olmak, bizim hem görevimiz hem de insani sorumluluğumuzdur. Alacaat Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürecine katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

"Ormanlarda ateş yakmayın"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riskinin arttığını hatırlatan Başkan Karabatı, Karacabey’de de yangınlara karşı sürekli teyakkuzda olduklarını belirtti. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, mangal yapılmaması gibi temel kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Karabatı, şunları söyledi;

"Yaz mevsimiyle birlikte sadece bir kıvılcım bile binlerce hektarlık ormanı yok edebiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, ormanlık alanlarda ve kırsal bölgelerde çok daha dikkatli olmalarıdır. Ateş, mangal, sigara izmariti gibi yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Unutmayalım ki ormanlar hepimizin geleceğidir."

Öte yandan Karacabey Belediyesi’nin yangın bölgesine verdiği destek, bölge halkı ve yetkililer tarafından da takdirle karşılandı.