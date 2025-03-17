Karacabey Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl boyunca yoğun bir tempoyla ilçe genelinde bakım, onarım ve tamirat çalışmalarını başarıyla sürdürdü. Marangoz, su tesisatı, kaynak ve elektrik atölyeleriyle çeşitli alanlarda hizmet veren müdürlük, halk odaklı projelerle ilçenin gelişimine katkı sağladı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, müdürlüğün özverili çalışmalarının Karacabey’in geleceğine şekil verdiğini belirterek, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın liderliğinde, Kademe alanında faaliyet gösteren Destek Hizmetleri Müdürlüğü, son bir yıl içinde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü. İlçe genelinde bakım, onarım ve tamirat çalışmalarına devam eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çeşitli alanlardaki atölye ve ekipleriyle ihtiyaçlara özel çözümler sunarak ilçenin gelişimine katkı sağlıyor.

Çok yönlü hizmetler

Karacabey Belediyesi bünyesindeki hizmet binalarından okullara, camilerden boya-badana, park-çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda hizmetler sunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak yaya geçitleri ve pazar yerlerinin yenileme çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Marangoz Atölyesi’nde üretilen dolaplar, oturma bankları ve kürsüler gibi ürünler, belediye binaları ve kamu kurumlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Su Tesisat Ekibi ise park ve refüjlerdeki pompaların bakımını üstlenerek, su hatlarının yenilenmesi ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kaynak ve Elektrik Atölyelerinde parklar, mezarlıklar ve okullardaki metal korkulukların onarımı yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, metal trafik dubalarının ve park banklarının üretimini de üstlenerek dışa bağımlılığı azalttı. Müdürlük, Elektrik Atölyesi’nde ilçedeki aydınlatma sorunlarını giderirken, yeni ATM’lerin elektrik bağlantılarından, ses ve anons sistemlerinin kurulmasına kadar birçok projede aktif rol aldı.

Ramazan ayı ve özel süreçlerde belediyeden destek

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Meydanı’nın süslenmesi, "Hoş geldin Ya Şehri Ramazan" yazıları gibi dekoratif çalışmaları Karacabey halkının beğenisini kazanırken, yanı sıra ilçedeki ulaşım altyapısı için lastik ve araç bakım işleri de atölyelerde titizlikle yapıldı.

Detaylı hizmetler ile ilçe genelinde katkılar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü okullar, camiler, sağlık ocakları ve muhtarlık binalarındaki birçok yapısal ve estetik düzenlemeye de imza attı. Kapı montajları, baca ve oluk tamiratları gibi hizmetler belediyenin halk odaklı çalışmalarını yansıttı.

Başkan Karabatı: "Karacabey’in geleceğini birlikte şekillendiriyoruz"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde ilçenin her köşesinde yaşam kalitesinin arttığını belirtti. Halkın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Karabatı, "Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün yoğun emek ve titizlikle sürdürdüğü çalışmalar, ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmiştir. Ekiplerimiz bakım, onarım, temizlik ve daha birçok alanda her zaman halkımızın yanında yer almış, ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler sunmuştur. Bu özverili çalışmalarıyla sadece bugünü değil, Karacabey’in geleceğini de şekillendiriyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, bu hizmet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.