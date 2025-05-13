Karacabey Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı, 12-17 Mayıs tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi’nde kitapseverleri bekliyor. Yazar buluşmaları, şiir dinletileri ve zengin içerikli etkinliklerle Karacabey’de kültür şöleni başladı!

Karacabey Belediyesi, ilçedeki kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek amacıyla 1. Kitap Fuarı’nı hayata geçirdi. Dün gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle başlayan etkinlik, Karacabeyli kitapseverleri buluşturuyor. Kent Konseyi’nin desteğiyle düzenlenen fuar, 12-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Baharın Coşkusuyla" mottosuyla yola çıkan Karacabey Kitap Fuarı, 6 gün boyunca birçok yazar, şair, akademisyen ve sanatçıyı okurlarıyla buluşturacak. Saat 09.00-20.00 arasında açık olacak etkinlik kapsamında konferanslar, şiir dinletileri, imza günleri ve özel gösteriler yer alıyor. Fuar, ilçedeki kitapseverlere farklı disiplinlerden edebi ve akademik içeriklere erişme fırsatı sunarak kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılış töreni ve Başkan Karabatı’nın mesajı

12 Mayıs’ta gerçekleşen açılış törenine Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yazarlar, yayınevi temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katılım gösterdi. Açılış konuşmasında Başkan Karabatı, Karacabey’de ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı’nın sadece bir etkinlik olmanın ötesinde bilgiye ve kültüre açılan güçlü bir kapı olduğunu vurguladı. Başkan Karabatı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Karacabey’imizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı, yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda bilgiye, düşünceye ve kültüre açılan güçlü bir kapıdır. Kitabın ve okumanın değerini yükseltmek, hem gençlerimize hem de tüm halkımıza kitap sevgisini aşılamak adına bu fuarı çok önemsiyoruz. Katkı sunan tüm yayınevlerine, yazarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Karacabey Kitap Fuarı’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Törenin sonunda fuara katkı sağlayan Karacabeyli yazarlar, Başkan ve protokol üyeleri tarafından plaketle onurlandırıldı.

Fuarın ilk gününden izlenimler

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve beraberindeki heyet, stantları gezerek yayınevleri temsilcileri ve yazarlarla sohbet etti. Fuara katılan yayınevleri, geniş bir yelpazede kitap sunumu yaparken, okurlar da birbirinden farklı türlerde kitapları inceleme şansı buldu. Kitapseverler, fuarın ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesi yönünde temennilerde bulundu.

Karacabey Kitap Fuarı, ilçede kitaba ve edebiyata olan ilgiyi artırırken, okurların yazarlarla buluşmasını sağlayarak kültürel ve sosyal etkileşime katkı sunuyor.