Karabük Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, kentteki 28 mahallede spor alanları modernize edilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın girişimleriyle hayata geçirilen iş birliğiyle, mevcut sahalar estetik ve işlevsel açıdan iyileştirilerek spor donatılarıyla zenginleştirilecek. Proje ile özellikle çocukların ve gençlerin spora daha kolay erişimi sağlanırken, ailelerin de birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanların artırılması hedefleniyor.

Mahalle ölçeğinde planlanan yatırımların, sporu günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmesi amaçlanıyor. Protokol doğrultusunda yapılacak çalışmalarla, spor alanları hem görsel hem de teknik açıdan yenilenecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 28 mahalleyi kapsayan yatırımla Karabük’te spor altyapısının güçleneceğini belirtti.

Çetinkaya, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli ortamlarda spor yapabilmesini önemsiyoruz. Ailelerimizin de birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanları güçlendiriyoruz. Karabük’te sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporun birleştirici ruhuyla buluşturmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk’e, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç’a ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’a teşekkür eden Çetinkaya, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade etti.