Karabük’ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Safranbolu ve Eflani ilçelerinde 17.30 sıralarında dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, yolları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazı araçların yüzeylerinde hasar meydana geldi.

Hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağmur nedeniyle yolların bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.