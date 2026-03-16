Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme İl Seçmeleri'nde başarılı bir performans sergileyen Muhammed Fatih Lord, derecesini geliştirerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Karabük'te gerçekleştirilen seçmelerde genç sporcular Türkiye finallerine katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Proje Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Fatih Lord, sergilediği performansla dikkat çekti.

Daha önce Türkiye şampiyonluğu bulunan Muhammed Fatih Lord, il seçmelerinde de derecesini geliştirerek Gaziantep'te düzenlenecek Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Final Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Genç yaşına rağmen disiplinli çalışması ve spora olan bağlılığıyla öne çıkan Muhammed Fatih Lord'un, Türkiye finallerinde Karabük'ü ve okulunu en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Muhammed Fatih Lord'a başarı dilekleri iletildi.