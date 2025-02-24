Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında yapılan iş birliğine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mekanize Zırhlı Birlikleri için PARS ALPHA 6x6 ve 8x8 ile yeni nesil araçlar üretilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında ’Yeni Nesil Araçlar Projesi’ için Ankara’da imzalar atıldı. FNSS, projenin ilk fazında PARS ALPHA 8x8 konfigürasyonunda Tanksavar Manga Aracı ve Mobil Onarım Aracı ile 6x6 konfigürasyonunda 4 farklı görev donanımına sahip aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edecek.

"Kahraman ordumuz bunları kullanacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Tabii ki Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığındaki Daire Başkanlığımız personeli, kuvvetimizdeki değerli komutanlarımız bu sürecin her zaman içinde oldular. Gördünüz ki sadece teknik özellikleriyle değil uluslararası rekabet içinde olacağımız modelleriyle de karşılaştırıldığında her bakımdan üstün ürünler, araçlar ortaya çıktı. Kahraman ordumuz bunları kullanacak" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz"

Prof. Dr. Görgün, savunma sanayii de yerlilik oranına çok dikkat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu her ürünün, her platformu yerleştirmek üzere ve yerleştirerek uygun maliyetle ülkemize kazandırmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığında gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Burada yerleştirmeyle birlikte sadece teknolojik anlamda bir gelişme sağlamıyoruz. Sadece böyle bir projenin maliyet etkin bir şekilde ülkemize kazandırılmasını sağlamıyoruz. Aynı zamanda platformlar bazında milli bağımsızlığımızı ihtiyaç duyduğumuz anda istediğimiz gibi ve istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz platformlara sahip olmuş oluyoruz."

"Geldiğimiz nokta örnek alınarak takip edilen bir seviye"

Görgün, "Hamdolsun geldiğimiz nokta dünyada ibretle, gıptayla ve örnek alınarak takip edilen bir seviye. Başta Cumhurbaşkanımızın artan bir destek ve bizlere koyduğu misyonla birlikte, ortaya koyduğu hedef ve vizyonlarla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyor ve bu ihtiyaçları karşılanmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye güçlü ve caydırıcı ordusuyla bu coğrafi ortamda ve kritik dönemde artık küresel bir aktördür"

Güvenlik ortamının hiç olmadığı kadar karmaşık ve belirsiz olduğunu dile getiren Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ise şu ifadelere yer verdi:

"Müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye güçlü ve caydırıcı ordusuyla bu coğrafi ortamda ve kritik dönemde artık küresel bir aktördür. Muharebe tecrübesi manevra imkan kabiliyeti, ateş desteği, İHA, SİHA ve elektronik harp yetenekleri yetişmiş ve nitelikli personel geçmişiyle Metehan’a dayanan 2234 yıllık tarihe sahip dünyanın en seçkin kuvvetlerinden biri olan Türk Kara Kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayimizin üretimi silah ve sistemlerle her geçen gün imkan ve kabiliyetlerini artırmakta, son bir asrın en yoğun ve en etkili gerçekleştirerek özellikle terörle mücadele ve hudut güvenliğinde üstün başarılar elde etmekte, küresel barış ve istikrarın tesisi için her türlü görevi başarı ile icra etmektedir."

Zırhlı araçlarda bir üst seviyeye çıkılıyor

Yeni nesil hafif zırhlı araçların Kara Kuvvetleri’ne kazandırılması için yeni bir sözleşme daha imzaladıklarını ve bu çerçevede bir üst seviyeye çıktıklarını belirten Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:

"Mekanize ve zırhlı birliklerimizin ilk etapta BMC firmamızdan 29 adet 35 mm kuleli yeni nesil hafif zırhlı muharebe aracı, FNSS firmamızdan 25 adet 6x6 ve 8x8 yeni nesil hafif zırhlı araç olmak üzere toplam 54 aracı tedarik edeceğiz. İlk tedarik edeceğimiz yeni nesil bu araçlar, arttırılmış zırh koruması, manevra kabiliyeti, ateş gücü, beka, komuta ve kontrol yetenekleriyle mekanize ve zırhlı birliklerimizin omurgasını oluşturmaktadır."

Program sözleşme imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

FNSS’nin 35 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi ve teknolojik kazanımlarının zirve noktası olan PARS ALPHA, PARS araç ailesinin 5. Nesli olarak tasarlandı. Dünya genelinde farklı coğrafyalardaki kullanıcı deneyimleri ve geri bildirimleri ışığında şekillenen PARS ALPHA, diğer yandan bölgemizin simetrik ve asimetrik tehditleri de dikkate alınarak özgün olarak geliştirildi. Gerçek anlamda yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olan PARS ALPHA, mekanize zırhlı birliklerin muharebe alanında, görevini üstün başarıyla icra etmesine imkan sağlayacak.