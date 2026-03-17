Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Orgeneral Tokel, KKTC'de konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Mehmetçiklerle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı makamında ziyaret etti.