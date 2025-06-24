UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın kalbi Nevşehir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Üç gün süren bu önemli organizasyona TGK Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Medya İş Sendikası Genel Başkan Vekili Sinan Özer, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ergün’ün yanı sıra, TGK’ya üye 9 federasyon ile 87 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünün başkanları ve temsilcileri katıldı.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, TGK 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın yanı sıra, Nevşehir il merkezi ile 3 ilçe ve 5 beldenin tarihi ve kültürel mirasları gazetecilere tanıtıldı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde TGK 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Divan başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir’in üstlendiği, üyeliklerini ise TGK Genel Sekreteri Ergün Ata ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca’nın yaptığı toplantıda, basının güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda özellikle meslek yasası, basın ilan tarifeleri, dijitalleşmenin getirdiği zorluklar, basılı gazetelerin sıkıntıları, internet medyası ve gazetecilerin sosyal hakları gibi kritik konular masaya yatırıldı. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, konuşmasında gazetecilerin haklarının korunması, sansürle mücadele ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda, TGK’ya yeni üye olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu’na rozetleri takdim edildi.