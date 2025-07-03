Pers dilinde güzel atlar ülkesi anlamına gelen UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ renkli görüntüler ile başladı.

Göreme meydanında başlayan kortej yürüyüşüne Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı JAKEM komutanlığına bağlı atlı birliklerin yanı sıra Kapadokya bölgesinde bulunan onlarca at eşlik etti. Göreme meydanından festival alanına gelen atlar burada geçit törenine katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Kapadokya sadece doğal güzellikleri, vadileri, peribacalarıyla, yeraltı şehirleri ile değil aynı zamanda eşsiz kültürel zenginliği ile mimarisinden yaşam kültürüne, gastronomisi kadar ülkemizin önemli bölgelerinden birisi. At bizim tarihimizde, milletimizin tarihinde Türk kültüründe çok önemli fikirlerden birisi. Sadece bir binek, bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sırdaş, yoldaş, kader ortağı. Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya geldiğimiz şu Göreme vadilerinde yüzyıllar boyunca milletimizin en kadim dostlarından birisi. Sanatta, edebiyatta en önemli figürlerden birisi. Romanlarda, destanlarda, tarih kitaplarında ve bu bölgede en önemli fikirlerden birisi. Türkülerin destanların baş mimarı at, böyle kıymetli bir yol arkadaşı. Bizler için atçılık da aynı zamanda bir kültür, bir yaşam biçimi. Festival bu yönüyle de geçmiş ile geleceği buluşturan, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan, bu bölgenin kültürel zenginliğini kültürel değerlerini tanıtan ve yaşatan önemli bir etkinlik olacaktır" ifadelerini kullandı.

Festivalde daha sonra atlı spor kulüpleri tarafından Atlı Savaş Sanatları Gösterisi düzenlendi. Gösteri izleyicilerden tam not aldı.