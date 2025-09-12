Bursa’nın İznik ilçesinde hafi ticari aracın tarlaya uçma anı arkadan gelen kamyonun kamerasına yansıdı. Takla atan kamyonetin sürücüsü hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza öğle saatlerinde; İznik Adapazarı karayolunda meydana geldi. Bir kamyonet sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki tarlaya uçtu. Ters dönen araçta panik yaşandı. Diğer sürücüler ve görgü tanıkları yardıma koştu. Aracının hava yastığı açılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı kamyonun kamerasına yansırken, sürücünün tepkisi ise dikkat çekti.