Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM) tarafından Genç Sağlık Sendikası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3+1 Sözleşmeli Sağlık Çalışanları Şurası düzenlendi. Ankara’da düzenlenen şura, sözleşmeli sağlık çalışanlarının mevcut sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir araya gelen dernekler, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleşti.

KAMUSAM tarafından düzenlenen 3+1 Sözleşmeli Sağlık Çalışanları Şurası’nda, sözleşmeli çalışma modeli üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 45/A maddesi çerçevesinde sözleşmeli çalışanların durumu ele alındı. Bu kapsamda, katılımcıların analizler yaparak çözüm önerileri geliştirebilmeleri için beş farklı çalışma masası kuruldu.

Şura sonunda, etkinliğe katılan tüm sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek ortak bir bildiri imzaladı. Bildiride, sözleşmeli sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri vurgulandı. Etkinliğin ardından, bu bildirinin ve hazırlanan raporların ilgili makamlarla paylaşılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve ilgili bakanlıklara özel ziyaretler düzenlendi. Ayrıca şura raporları, 3+1 sözleşmeli statüde çalışan sağlık personeline de ulaştırıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Paneli

KAMUSAM ayrıca 22 Aralık tarihinde Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası iş birliğiyle, İstanbul Galata Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Paneli”, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da panel düzenledi. Panel, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ele alarak, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) rolünü vurgulamak ve bu alanlarda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi.

Etkinlik, Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Kaya, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin önemine dikkati çekerek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti ve bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik iş birliklerinin önemini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy ile Medya ve Acil Sağlık Hizmetleri paneli

Birinci oturumun ardından, KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu moderatörlüğünde, HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Bu bölümde, medyanın acil sağlık hizmetlerine bakışı ele alındı. Ersoy, acil durumlarda medyanın toplumu bilgilendirme rolüne dikkati çekerek, sağlık hizmetleriyle ilgili haberlerin toplum üzerindeki etkilerini tartıştı.