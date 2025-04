Türkiye’nin en geniş ve konforlu ulaşım ağına sahip olan Kamil Koç, global iş ortağı Flix’in desteğiyle seyahat ağını genişletmeye devam ediyor.

Eşsiz konforu, modern araç filosu ve deneyimli kadrosuyla 100’üncü yılına emin adımlarla ilerleyen Kamil Koç, Diyarbakır’daki varlığını da stratejik bir iş birliğiyle güçlendirdi. Yeni güç birliğiyle Diyarbakır’daki hizmet ağını daha da yaygınlaştıran firma, sefer sayılarını artırarak bölgedeki yolcularına daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir seyahat deneyimi sunmaya başladı. Bir asrı aşkın süredir Türk halkının seyahatteki ilk tercihi olan firma, global iş ortağı Flix ile kurduğu güçlü ortaklık sayesinde karayolu taşımacılığına değer katmaya devam ediyor. Nisan ayından itibarıyla Diyarbakır’daki yeni iş birliği ile birlikte kentteki sefer sayılarını daha da artıran firma, daha fazla yolcuyu Kâmil Koç’un hizmet kalitesiyle buluşturdu.

’’Kamil Koç’un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesine taşımayı hedefliyoruz"

Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni güç birlikleriyle seyahat ağlarını genişletmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkyılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni yatırım ve iş birliklerimizle hizmet kalitemizi Türkiye’nin her yerine taşımayı sürdürüyoruz. Mardin, Şırnak ve Iğdır’ın ardından şimdi de Diyarbakır’da yeni bir iş birliğini hayata geçirdik. Diyarbakır, turizm potansiyeli, stratejik konumu ve büyüklüğüyle yalnızca bölgesinin değil, Türkiye’nin de en önemli şehirlerinden biri. Buradan ülkemizin dört bir yanına yoğun bir seyahat talebi var. Bu talebi karşılamak için iş birliği gerçekleştirdiğimiz değerli iş ortaklarımız Ali Kadri Çapa ve oğulları Mehmethan, Seyithan Çapa olmak üzere Diyarbakır’daki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu önemli birleşmenin Diyarbakır halkı ve Türkiye’nin her yerindeki yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz. 1926 yılında Türkiye’nin ilk seyahat markası olarak çıktığımız yolda hedefimiz 100’üncü yılımızda hizmet kalitesini ülkemizin her köşesine taşımak. Bunun için de iş ortağımız Flix’in global gücünden aldığımız destekle yolumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz."